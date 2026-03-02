Роспотребнадзор проверил санитарное состояние более 2700 школ в Ставропольском крае

В 2025 году Роспотребнадзор провёл комплексную проверку санитарных условий в образовательных учреждениях и столовых Ставропольского края.

В рамках контроля специалисты исследовали свыше 7,4 тысячи образцов готовых блюд на микробиологические показатели, а также около 4 тысяч проб на соответствие калорийности и составу.

По итогам лабораторных исследований доля проб, не соответствующих микробиологическим требованиям, составила 0,7%. Нарушений по калорийности выявлено не было.

В течение года сотрудники ведомства осуществили более 2,5 тысячи профилактических визитов и провели почти 700 проверок, направленных на соблюдение санитарных норм в школах региона.

Роспотребнадзор отмечает, что регулярный мониторинг состояния школьных столовых и образовательных учреждений позволяет своевременно выявлять и устранять возможные нарушения, что способствует поддержанию безопасности питания для учащихся.