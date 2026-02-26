В Воронежской области за неделю зарегистрировано свыше 10,7 тысячи случаев ОРВИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на восьмой неделе 2026 года в Воронежской области отмечено увеличение числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). За этот период зарегистрировано более 10,7 тысячи заболевших.

В ведомстве сообщили, что рост заболеваемости зафиксирован впервые за последние две недели. Мониторинг ситуации проводится на постоянной основе.

Роспотребнадзор обращает внимание, что среди заразившихся гриппом большинство не проходили вакцинацию. В ведомстве подчеркивают значимость профилактических мер, в том числе иммунизации.

ОРВИ относятся к числу наиболее распространённых сезонных инфекций, которые могут затрагивать различные возрастные группы. Повышение числа заболевших может представлять определённую нагрузку на систему здравоохранения региона.

Управление напоминает, что при появлении симптомов респираторных заболеваний рекомендуется обращаться за консультацией к медицинским специалистам и не заниматься самолечением.