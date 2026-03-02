Более 5,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировано в Карелии за неделю

В Карелии за период с 23 февраля по 1 марта зафиксировано 5 795 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Среди зарегистрированных случаев отмечено 26 заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, лабораторные исследования подтвердили циркуляцию вирусов гриппа А, сезонного коронавируса, риновирусов, метапневмовирусов и РС-вирусов.

В связи с ростом заболеваемости в ряде образовательных учреждений введён карантин. В частности, полностью закрыта школа в Пряже, а также приостановлены занятия в 30 классах и 9 дошкольных группах.

Специалисты отмечают, что подобная ситуация характерна для сезона, когда увеличивается распространение респираторных вирусов. Особое внимание уделяется мониторингу заболеваемости среди детей и подростков.

Роспотребнадзор продолжает наблюдение за эпидемиологической обстановкой и информирует о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических мер в образовательных организациях.