В одном из районов Ростовской области введен карантин из-за инфекционного заболевания
Уже выявлено 7 коров, инфицированных бруцеллезом.
В личном подсобном хозяйстве, расположенном в станице Крученой Сальского района Ростовской области, введен карантин по бруцеллезу. Заболевание легко распространяется среди крупного рогатого скота и передается от животного человеку.
Ветслужба региона проинформировала, что при пересчете сельскохозяйственных животных было обнаружено 104 незарегистрированные коровы. Животных хозяин привез из другого региона, чтобы сдать на убой. Всего в хозяйстве содержат более 400 голов мелкого рогатого скота, а также трех лошадей.
После того, как у семи коров был обнаружен бруцеллез, на территории хозяйства проводят комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию инфекции. Владелец личного подсобного хозяйства самовольно приобрел животных с целью откорма и последующей сдачи на убой.
Бруцеллез — это зоонозное инфекционное заболевание. В список карантинных болезней бруцеллез внесен из-за социальной опасности. Человеку инфекция передается пищевым и водным путем, контактно-бытовым (прямой контакт с животными, через шерсть), аэрогенным (при вдыхании инфицированной пыли). Соответственно, заразиться бруцеллезом можно и при контакте с животным, и при употреблении всех категорий молочных продуктов и мяса. При этом организмы, вызывающие болезнь, погибают только при температуре 100 градусов.
Бруцеллез — тяжелый недуг, который приобретает хронический характер. Болезнь протекает медленно и характеризуется множественными клиническими симптомами: недомогание, раздражительность, головная боль, боли в мышцах и суставах, повышение температуры тела, психические расстройства, поражение кровеносных сосудов, нервной системы.
В результате перехода болезни в хроническую форму большой риск приобрести также радикулит, менингит, энцефалит. У беременных женщин чаще всего при заражении случается самопроизвольный выкидыш. Бруцеллез может протекать от 3 месяцев до 2 лет (и дольше) и в случае стойких остаточных явлений приводит к инвалидности. Одно из самых тяжелых осложнений — поражение спинного мозга и параличи.
Ранее МедикФорум сообщал, что в одном из сельских хозяйств Ростовской области выявлено карантинное заболевание.
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