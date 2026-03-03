В Карелии рекомендуют ограничить посещение массовых мероприятий из-за роста ОРВИ и гриппа

В Карелии жителям советуют воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей. Такие рекомендации связаны с текущей эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и гриппу.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости этими инфекциями в России вернулся к значениям, зафиксированным в середине сентября. За последнюю неделю февраля в стране было зарегистрировано около 677 тысяч новых случаев гриппа и ОРВИ.

В ведомстве отмечают, что весенний период традиционно способствует распространению респираторных вирусов. Это связано с особенностями сезонной циркуляции инфекций.

Специалисты подчеркивают, что ситуация требует повышенного внимания к вопросам профилактики. Весна считается временем, когда вирусы наиболее активно передаются среди населения.

Роспотребнадзор рекомендует жителям региона внимательно относиться к своему самочувствию и соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения.

