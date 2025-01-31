В России в мясе птицы казахстанского производителя нашли опасную листерию. Врач Степанова назвала симптомы заражения

Лихорадку

Мышечные боли

Тошноту и рвоту

В тяжелых случаях — менингит или сепсис.

Храните продукты в холодильнике и следите за сроками годности. Готовьте мясо и рыбу до полной готовности. Будьте осторожны с сырыми молочными продуктами и непастеризованными сырами. Соблюдайте гигиену на кухне, мойте руки и поверхности.

Listeria monocytogenes — возбудитель листериоза, опасного инфекционного заболевания человека и животных. Она часто встречается в сыром молоке, сырах, мясных продуктах и готовых блюдах.Листерия может попасть в мясо на разных этапах производства, хранения и перевозки. Человек может заболеть листериозом после употребления заражённых продуктов, особенно опасен фарш. Бактерия термоустойчива. предупредила Степанова.Беременные: могут передать инфекцию плоду, что приводит к выкидышу или преждевременным родам.Новорожденные: могут заболеть тяжелой формой инфекции.Пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой: более подвержены серьезным последствиям.

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