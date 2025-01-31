В России в мясе птицы казахстанского производителя нашли опасную листерию. Врач Степанова назвала симптомы заражения
Россельхознадзор обнаружил листерию в мясе птицы казахстанского производителя «Макинская птицефабрика». Врач-инфекционист Екатерина Степанова рассказала, чем опасен листериоз.
Listeria monocytogenes — возбудитель листериоза, опасного инфекционного заболевания человека и животных. Она часто встречается в сыром молоке, сырах, мясных продуктах и готовых блюдах.
Листерия может попасть в мясо на разных этапах производства, хранения и перевозки. Человек может заболеть листериозом после употребления заражённых продуктов, особенно опасен фарш. Бактерия термоустойчива.
— Обычный человек никак не сможет самостоятельно определить наличие листерии в мясе. Для этого необходимы микробиологические анализы. (…) Листериоз может приводить к менингиту, энцефалиту и другим тяжелым болезням. При беременности листериоз опасен для плода, — предупредила Степанова.
Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых и включают:
- Лихорадку
- Мышечные боли
- Тошноту и рвоту
- В тяжелых случаях — менингит или сепсис.
Кто в группе риска?
Беременные: могут передать инфекцию плоду, что приводит к выкидышу или преждевременным родам.
Новорожденные: могут заболеть тяжелой формой инфекции.
Пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой: более подвержены серьезным последствиям.
Важно:
- Храните продукты в холодильнике и следите за сроками годности.
- Готовьте мясо и рыбу до полной готовности.
- Будьте осторожны с сырыми молочными продуктами и непастеризованными сырами.
- Соблюдайте гигиену на кухне, мойте руки и поверхности.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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