Минздрав РФ утвердил новые рекомендации по внешнему виду сотрудников детских поликлиник

В России утверждены обновлённые методические рекомендации, регулирующие внешний вид работников детских поликлиник. Документ подготовлен Министерством здравоохранения РФ и направлен на формирование комфортной атмосферы для маленьких пациентов.

Согласно новым требованиям, сотрудники должны придерживаться определённых стандартов в одежде, причёске и макияже. Особое внимание уделено использованию парфюмерии: запрещены резкие ароматы, а также появление на рабочем месте с запахом рыбы, лука или табака.

В рекомендациях также указано, что руководителей медучреждений будет отличать синяя форма. Это позволит посетителям быстрее ориентироваться в структуре персонала.

Введение подобных норм объясняется необходимостью поддерживать доверие и спокойствие среди детей, посещающих поликлиники. Внешний вид медицинских работников может влиять на восприятие и эмоциональное состояние пациентов.

Минздрав отмечает, что соблюдение этих требований поможет создать более благоприятную обстановку для оказания медицинской помощи детям. Руководителям учреждений рекомендовано следить за выполнением новых стандартов сотрудниками.