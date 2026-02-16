В Ростовской области назвали наиболее распространённые виды онкологических заболеваний

В Ростовской области обнародованы данные о наиболее часто встречающихся формах онкологических заболеваний среди населения региона.

По информации регионального Минздрава, к концу 2025 года под наблюдением онкологической службы находились 85 тысяч человек. Наиболее распространённой формой злокачественных новообразований специалисты называют рак кожи (без учёта меланомы), на который приходится 8,6% случаев. Следующими по частоте выявления стали опухоли предстательной железы (7,6%), тела матки (6,6%) и ободочной кишки (6,3%).

В ведомстве отмечают, что причины развития онкологических заболеваний могут быть различными, включая наследственную предрасположенность, воздействие канцерогенов, вирусные инфекции и особенности образа жизни.

Тема онкологии сохраняет актуальность в связи с высокой распространённостью и необходимостью раннего выявления заболеваний для повышения эффективности лечения.

Специалисты подчеркивают важность регулярных профилактических осмотров, которые позволяют своевременно обнаружить факторы риска и выявить новообразования на ранних стадиях.