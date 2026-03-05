На Мадагаскаре зарегистрирован первый летальный случай оспы обезьян у ребенка

В Мадагаскаре подтвержден первый случай смерти ребенка, связанный с заболеванием оспой обезьян, сообщает издание L’Express de Madagascar.

Вспышка этого заболевания была зафиксирована на острове в декабре прошлого года. По официальным данным, на тот момент было подтверждено 16 случаев заражения вирусом.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что вирус оспы обезьян был впервые обнаружен в 1958 году в Дании у приматов, находившихся в исследовательских учреждениях.

Заболевание может передаваться при непосредственном контакте с кожей или высыпаниями инфицированного человека. Это обстоятельство требует особого внимания к мерам предосторожности.

Медицинские специалисты подчеркивают важность наблюдения за развитием ситуации и информирования населения о возможных путях передачи вируса.