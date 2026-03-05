В Кузнецке выявлены нарушения в отношении пожилых людей и людей с инвалидностью

В Кузнецке проведена прокурорская проверка, в ходе которой были зафиксированы случаи нарушения прав пожилых граждан и людей с инвалидностью.

Проверка коснулась работы комплексного центра социального обслуживания населения, где, как установили специалисты, отдельные категории граждан не получали необходимую поддержку. В частности, внимание было уделено ситуации 100-летней женщины и человека с нарушением зрения.

По итогам проверки руководителю центра и главному врачу Кузнецкой центральной районной больницы были внесены представления для устранения выявленных нарушений.

В результате предпринятых мер женщине в возрасте 100 лет была установлена I группа инвалидности, а человек с нарушением зрения получил необходимые лекарственные препараты.

Вопросы соблюдения прав уязвимых групп населения остаются на контроле надзорных органов. Специалисты подчеркивают важность своевременного реагирования на подобные ситуации для обеспечения социальной поддержки.