В Кузнецке выявлены нарушения в отношении пожилых людей и людей с инвалидностью
В Кузнецке проведена прокурорская проверка, в ходе которой были зафиксированы случаи нарушения прав пожилых граждан и людей с инвалидностью.
Проверка коснулась работы комплексного центра социального обслуживания населения, где, как установили специалисты, отдельные категории граждан не получали необходимую поддержку. В частности, внимание было уделено ситуации 100-летней женщины и человека с нарушением зрения.
По итогам проверки руководителю центра и главному врачу Кузнецкой центральной районной больницы были внесены представления для устранения выявленных нарушений.
В результате предпринятых мер женщине в возрасте 100 лет была установлена I группа инвалидности, а человек с нарушением зрения получил необходимые лекарственные препараты.
Вопросы соблюдения прав уязвимых групп населения остаются на контроле надзорных органов. Специалисты подчеркивают важность своевременного реагирования на подобные ситуации для обеспечения социальной поддержки.
