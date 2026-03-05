Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований у поставщиков питания в Тульской области

В Тульской области завершились проверки организаторов питания, обслуживающих местные лечебные учреждения. Специалисты Роспотребнадзора провели надзорные мероприятия в пищеблоках на улице Вильямса в Туле и в поселке Петелино.

В ходе инспекций были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе несоблюдение сроков проведения ремонтных работ в помещениях. Проверки затронули деятельность компаний ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент» и ООО «Сервис Менеджмент».

По итогам выявленных нарушений в отношении указанных организаций возбуждены два административных дела. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации в учреждениях региона.

Соблюдение санитарных требований при организации питания в медицинских учреждениях считается важным элементом обеспечения безопасности пациентов. Нарушения в этой сфере могут представлять потенциальную опасность для здоровья.

В ведомстве подчеркивают, что контроль за условиями хранения и приготовления продуктов питания в лечебных учреждениях будет продолжен. Специалисты рекомендуют организаторам питания уделять особое внимание выполнению санитарных норм.