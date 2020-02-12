В трех детсадах Новосибирской области нашли сомнительные продукты

В трех детсадах Новосибирской области нашли сомнительные продукты

Прокуратура Тогучинского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания дошкольников.

Надзорные органы Тогучинского района во время проверки обнаружили нарушения законодательства в трех дошкольных учреждениях - в детских садах № 6 и № 7, которые работают в районном центре, и в детсаду в поселке Нечаевский.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, на складах пищеблоков этих дошкольных учреждений сотрудники прокуратуры обнаружили продукты с отсутствием указания на их срок годности. Кроме того установлено, что повара детсадов нарушали технологию приготовления блюд.

Таким образом, федеральный закон "О санитарно эпидемиологическом благополучии населения" не соблюдался.

В отношении заведующих двух тогучинских детсадов прокуратура возбудила административные дела по статье, подразумевающей ответственность за нарушение санитарно – эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. Заведующая Нечаевским деским садом будет отвечать за нарушение требований технических регламентов.

Ранее МедикФорум рассказал о предстоящей в Новосибирской области актуализации списков детей с ограничениями в питании.
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