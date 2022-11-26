Холодные руки и ноги являются симптомом заболевания периферических артерий
Из-за того, что температура снаружи падает, а из-за заоблачных расходов на отопление внутри, миллионы британцев в настоящее время страдают от сильного холода рук и ног.
Холодная погода вызывает спазм кровеносных сосудов, уменьшая приток крови, что, в свою очередь, вызывает холодные руки и ноги. Лучший способ борьбы с этим – держать конечности в тепле зимой с помощью перчаток, носков, утеплителей для лодыжек, шарфов и шапок.
Холодные руки и ноги могут быть связаны с рядом распространенных болезненных проблем со здоровьем, включая обморожения, варикозное расширение вен и синдром Рейно.
«Все эти проблемы связаны с плохим кровообращением, которое можно улучшить с помощью простых и достижимых изменений образа жизни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Для борьбы с плохим кровообращением Андреева рекомендовала:
- Держите руки, ноги и голову в тепле и сухости, насколько это возможно
- Отказ от тесной, ограничивающей одежды
- Регулярно массируйте пораженные участки увлажняющим кремом.
- Потеря лишнего веса
- Уделяйте физическим упражнениям не менее 30 минут в день
- Продолжайте двигаться — избегайте длительного стояния на месте
Еда может играть важную роль в борьбе с плохим кровообращением.
Здоровая, сбалансированная диета, состоящая не менее чем из пяти порций фруктов и овощей в день, можно еще больше улучшить, добавляя по крайней мере две порции жирной рыбы каждую неделю.
«Ежевика, кайенский перец, рыба с высоким содержанием омега-3 масел, такая как лосось и сельдь, чеснок, который является естественным разжижителем крови, имбирь, апельсины, тыквенные семечки, орехи и арбузы — все это помогает улучшить кровообращение».
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