Холодные руки и ноги являются симптомом заболевания периферических артерий

111 Фото: https://pixabay.com/photos/desperate-sad-depressed-feet-hands-2293377/
Холодные руки и ноги являются симптомом заболевания периферических артерий


Из-за того, что температура снаружи падает, а из-за заоблачных расходов на отопление внутри, миллионы британцев в настоящее время страдают от сильного холода рук и ног.


Холодная погода вызывает спазм кровеносных сосудов, уменьшая приток крови, что, в свою очередь, вызывает холодные руки и ноги. Лучший способ борьбы с этим – держать конечности в тепле зимой с помощью перчаток, носков, утеплителей для лодыжек, шарфов и шапок.


Заболевание периферических артерий из-за высокого холестерина: признаки в ногах


Холодные руки и ноги могут быть связаны с рядом распространенных болезненных проблем со здоровьем, включая обморожения, варикозное расширение вен и синдром Рейно.

«Все эти проблемы связаны с плохим кровообращением, которое можно улучшить с помощью простых и достижимых изменений образа жизни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Для борьбы с плохим кровообращением Андреева рекомендовала:
  • Держите руки, ноги и голову в тепле и сухости, насколько это возможно
  • Отказ от тесной, ограничивающей одежды
  • Регулярно массируйте пораженные участки увлажняющим кремом.
  • Потеря лишнего веса
  • Уделяйте физическим упражнениям не менее 30 минут в день
  • Продолжайте двигаться — избегайте длительного стояния на месте
Если у вас обморожение или синдром Рейно врач рекомендовал избегать внезапных или экстремальных перепадов температуры, в то время как при симптомах варикозного расширения вен часто можно облегчить ношение бандажей или носков.

Еда может играть важную роль в борьбе с плохим кровообращением. 

Здоровая, сбалансированная диета, состоящая не менее чем из пяти порций фруктов и овощей в день, можно еще больше улучшить, добавляя по крайней мере две порции жирной рыбы каждую неделю.

«Ежевика, кайенский перец, рыба с высоким содержанием омега-3 масел, такая как лосось и сельдь, чеснок, который является естественным разжижителем крови, имбирь, апельсины, тыквенные семечки, орехи и арбузы — все это помогает улучшить кровообращение».


Постоянно холодные ноги могут быть опасным для здоровья симптомом


Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
5 основных причин, почему ваши ноги постоянно мерзнут
Постоянно холодные ноги: насколько это опасно и что делать?
Уровень холестерина: некоторые признаки в ногах говорят об опасном повышении
Теги : советы врачей, холодные ноги, ЗПА