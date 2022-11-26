Борьба женщины с необычными симптомами - диагноз «множественный инсульт»

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Борьба женщины с необычными симптомами - диагноз «множественный инсульт»


В истории болезни пациента отмечены редкие проявления инсульта.


Инсульт с медицинской точки зрения определяется как острая травма, возникающая в результате внезапного нарушения притока крови к мозгу. Симптомы, которые возникают в 75 процентах случаев, включают внезапную слабость, проблемы с речью или зрением. Но признаки могут отличаться в зависимости от того, какая область мозга лишена крови. Как показывает случай с одной женщиной, появление симптомов может быть постепенным, в течение двух недель.

Согласно отчету, ее клиническая картина включала колеблющиеся симптомы, множественные инсульты, корковые симптомы, спутанность сознания, сильные головные боли.

"В отчете 58-летней женщины говорится, что у нее двухнедельная история летаргии, усталости и прогрессирующей нестабильности походки». Любопытно, что компьютерная томография головы за неделю до поступления не выявила аномалий. За три дня до ее перевода в больницу пациентка обратилась в отделение неотложной помощи с головными болями, невнимательностью, спутанностью сознания, тошнотой и общей слабостью", - говорит врач-невролог, комментируя клинический случай Александра Алехина специально для МедикФорум.

Последующие сканирования выявили поражения головного мозга, вызванные нарушением кровотока из-за проблем с ее кровеносными сосудами. На основании биопсии головного мозга пациентки был сделан вывод, что в ее мозговых оболочках обнаружены почкующиеся дрожжи; сигнализирует о менингите.

У пациента было несколько сосудистых факторов риска, включая гипертонию, гиперлипидемию, инсулиннезависимый диабет и ожирение в анамнезе.


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Помимо слабости в руках, любая слабость или паралич на одной стороне тела, включая ноги и ступни, являются поводом для беспокойства.


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