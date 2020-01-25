226 паллиативных коек для Ставрополья - не предел!
Как стало известно МедикФорум, в медицинских учреждениях Ставропольского края паллиативную помощь больным оказывают в круглосуточном режиме, как в условиях стационара, так и амбулаторно, и даже на дому.
Паллиативная помощь пациентам включает в себя целый комплекс мероприятий, к которым относят медицинские вмешательства и психологическую помощь, уход за неизлечимо больными. Всё это направлено на улучшение качества их жизни, облегчение боли при тяжёлых заболеваниях.
В Ставропольском крае подобную помощь оказывают больным, страдающим дыхательной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, болезнями неврологического, пульмонологического и других профилей.
В прошлом году в шести медицинских учреждениях открыто дополнительных 40 коек для оказания паллиативной помощи. Самые большие отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению функционируют в Изобильненской районной больнице, краевом центре специализированных видов медицинской помощи города Будённовска, Арзгирской районной больнице.
Паллиативную помощь детям оказывают в Минераловодской районной больнице, где функционирует единственное в своем роде в СКФО отделение на 20 коек.
На сегодняшний день, чтобы улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, совершенствуется доступность обезболивающей терапии. Паллиативную медицинскую помощь оказывают врачи участковые, врачи общей практики или врачи других специальностей, прошедшие специальную подготовку. Развиваются выездные формы работы специализированной патронажной службы оказания паллиативной медицинской помощи на территории Ставрополья.
– На сегодняшний день оказание паллиативной медицинской помощи – вопрос не только медицинский, но и нравственный. В Ставропольском крае закупаются препараты в самых различных формах, которые становятся более доступными, позволяют максимально приблизить помощь всем гражданам, нуждающимся в получении обезболивающей терапии, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье построены ещё три фельдшерских пункта.
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