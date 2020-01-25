226 паллиативных коек для Ставрополья - не предел!

В Ставропольском крае подобную помощь оказывают больным, страдающим дыхательной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, болезнями неврологического, пульмонологического и других профилей.

– На сегодняшний день оказание паллиативной медицинской помощи – вопрос не только медицинский, но и нравственный. В Ставропольском крае закупаются препараты в самых различных формах, которые становятся более доступными, позволяют максимально приблизить помощь всем гражданам, нуждающимся в получении обезболивающей терапии, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.