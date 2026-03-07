Врач Мотылева сообщила о влиянии ультрапереработанных продуктов на кишечник

Гастроэнтеролог Наталья Мотылева из медицинской компании «СберЗдоровье» рассказала о возможных последствиях употребления ультрапереработанных продуктов для состояния кишечника.

По словам специалиста, регулярное включение в рацион большого количества такой пищи и напитков может привести к снижению разнообразия микрофлоры кишечника. Это, в свою очередь, связано с риском нарушений пищеварения и снижением иммунных функций организма.

Мотылева отметила, что избыток добавленных сахаров и соли способен вызывать вздутие живота. Кроме того, большое количество сахара или фруктозы может негативно влиять на перистальтику кишечника, что проявляется болями и повышенным газообразованием.

Тема влияния питания на здоровье кишечника регулярно обсуждается в медицинском сообществе, поскольку рацион напрямую связан с работой органов пищеварения и общим самочувствием человека.

Врач рекомендует обращать внимание на состав продуктов и соблюдать меры предосторожности при выборе рациона, чтобы поддерживать здоровье кишечника.