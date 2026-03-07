В Сибири отмечены случаи пастереллёза у скота, Казахстан ограничил импорт

В ряде регионов Сибири зафиксированы случаи пастереллёза среди рогатого скота, что привело к введению ограничительных мер.

В селе Новопичугово Новосибирской области установлен карантин, а местным хозяйствам временно запрещено реализовывать молочную и мясную продукцию.

В ответ на выявленные случаи инфекции Казахстан приостановил ввоз скота, мяса и молока из Алтайского края, Республики Алтай, Омской и Новосибирской областей.

Пастереллёз — инфекционное заболевание, которое может поражать не только домашних животных, но также птиц и диких представителей фауны.

Введение карантинных мер и экспортных ограничений направлено на предотвращение дальнейшего распространения инфекции и минимизацию возможных рисков для сельского хозяйства.