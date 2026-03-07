Жителям Удмуртии открыли доступ к телемедицинским консультациям через мессенджер МАКС

В Удмуртии появилась возможность получать консультации лечащего врача в дистанционном формате через мессенджер МАКС. Новая услуга позволяет жителям региона обращаться к специалистам, не посещая медицинское учреждение лично.

С помощью телемедицинской консультации пациенты могут обсудить динамику лечения, получить рекомендации врача, а также решить вопросы, связанные с закрытием больничного листа по согласованию с лечащим врачом. Кроме того, сервис предусматривает проведение диспансерного наблюдения и продление рецептов на льготные препараты.

Для подключения к консультации предусмотрена специальная кнопка, которая становится активной за 15 минут до назначенного времени приема. Это позволяет пациентам своевременно выйти на связь с врачом в назначенный срок.

Внедрение телемедицинских консультаций может повысить доступность медицинской помощи для жителей региона, особенно в случаях, когда нет необходимости в очном визите. Такой формат взаимодействия с медицинскими специалистами становится все более востребованным в различных регионах страны.

В случае, если во время дистанционного приема врач фиксирует отсутствие положительной динамики или отмечает ухудшение состояния пациента, назначается очная консультация в тот же день. Такой подход позволяет своевременно реагировать на изменения в состоянии здоровья и обеспечивает дополнительный контроль со стороны медицинских работников.