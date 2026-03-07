Жителям Новошахтинска сообщили о признаках диабета и мерах по снижению рисков
В Новошахтинске напомнили о характерных признаках сахарного диабета и мерах, которые могут помочь снизить вероятность его развития.
Среди возможных симптомов заболевания специалисты отмечают усиленную жажду, постоянное чувство усталости, учащённое мочеиспускание и необъяснимую потерю веса. Также могут наблюдаться кожный зуд, замедленное заживление ран, ухудшение зрения и ощущение онемения в конечностях.
Врачи обращают внимание на важность сбалансированного рациона с продуктами, обладающими низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки, такими как овощи, фрукты и цельнозерновые изделия.
Сахарный диабет может представлять опасность для здоровья, если не уделять внимания его возможным проявлениям и факторам риска. Раннее выявление симптомов способствует своевременному обращению за медицинской помощью.
Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня, обеспечивать полноценный сон не менее 7–8 часов, а также избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя для поддержания общего состояния организма.
