Жителям Новошахтинска сообщили о признаках диабета и мерах по снижению рисков

В Новошахтинске напомнили о характерных признаках сахарного диабета и мерах, которые могут помочь снизить вероятность его развития.

Среди возможных симптомов заболевания специалисты отмечают усиленную жажду, постоянное чувство усталости, учащённое мочеиспускание и необъяснимую потерю веса. Также могут наблюдаться кожный зуд, замедленное заживление ран, ухудшение зрения и ощущение онемения в конечностях.

Врачи обращают внимание на важность сбалансированного рациона с продуктами, обладающими низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки, такими как овощи, фрукты и цельнозерновые изделия.

Сахарный диабет может представлять опасность для здоровья, если не уделять внимания его возможным проявлениям и факторам риска. Раннее выявление симптомов способствует своевременному обращению за медицинской помощью.

Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня, обеспечивать полноценный сон не менее 7–8 часов, а также избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя для поддержания общего состояния организма.