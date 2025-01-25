Врач Невольникова: повышенный аппетит и усталость являются одними из первых симптомов диабета

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глюкометр

О первых признаках сахарного диабета второго типа рассказала врач-эндокринолог Анна Невольникова. Один из основных — повышенный аппетит.

Также речь идет об усталости, частых простудных заболеваниях и ухудшении зрения.

— Первыми симптомами того, что у пациента развивается сахарный диабет, могут быть частое мочеиспускание, сильная жажда и сухость во рту, повышенный аппетит, усталость и слабость, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран, — отметила Невольникова.

Ощущение покалывания в конечностях, обострение хронических заболеваний — тоже признаки диабета.

Для диагностики заболевания назначают анализ крови на глюкозу. Ее высокий уровень — яркий признак диабета.

Ранее терапевт Амир Хан рассказал, что все пациенты с диабетом, которые приходили к нему на прием, жаловались на усталость. Почему так происходит? Дело в том, что при повышенном уровне сахара в крови организм не способен в полной мере высвобождать энергию из сахаров, он получает ее из запасов белка и жира. Их сложнее расщеплять, и они дают не так много сил. Поэтому возникает усталость.

Профилактика сахарного диабета второго типа
  • Контроль массы тела. Избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска. Снижение веса даже на 5-10% может значительно снизить риск развития диабета.
  • Сбалансированное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры.
  • Сократите потребление сладких напитков, кондитерских изделий и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара.
  • Регулярная физическая активность: ходьба, бег, плавание, занятия спортом или фитнесом.
  • Хронический стресс может влиять на уровень сахара в крови.
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