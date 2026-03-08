Женщины-медики рассказали о переменах в военной медицине во время СВО
В преддверии 8 марта представители медицинского персонала, работающие на передовой, поделились наблюдениями о трансформациях в системе оказания помощи военным.
С весны 2022 года в лечебные учреждения начали поступать военнослужащие с ранениями, что потребовало пересмотра устоявшихся подходов к медицинской эвакуации.
По словам участниц событий, современные условия конфликта внесли коррективы в организацию маршрутов эвакуации, в частности из-за постоянной угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов противника.
Изменения в военной медицине, по мнению специалистов, связаны с необходимостью адаптации к новым видам угроз и оперативного реагирования на изменяющуюся обстановку.
Медики отмечают, что планирование и обеспечение безопасности при транспортировке пострадавших остаются приоритетными задачами в условиях современных военных действий.
