В Пермском крае временно закрыли 132 объекта общественного питания по решению Роспотребнадзора

В Пермском крае по итогам работы Роспотребнадзора за 2025 год приостановлена деятельность 132 предприятий общественного питания.

Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии регионального управления ведомства. В ходе анализа за прошедший год в регионе было зафиксировано 779 тысяч случаев инфекционных заболеваний, что на 20% ниже средних показателей за предыдущие годы.

Снижение и стабилизация уровня заболеваемости отмечены по 67 из 85 форм инфекций, зарегистрированных в крае. По словам представителей Роспотребнадзора, эти данные отражают положительную динамику в эпидемиологической ситуации.

Вопросы безопасности и соблюдения санитарных норм в общественном питании остаются в центре внимания ведомства, поскольку нарушения могут способствовать распространению инфекций среди населения.

В рамках защиты прав потребителей в 2025 году в пользу жителей региона было взыскано 48 миллионов рублей, что вдвое превышает аналогичный показатель позапрошлого года. Роспотребнадзор продолжает контроль за соблюдением санитарных требований и информирует о необходимости поддерживать меры предосторожности.