В Татарстане изменились правила поддержки женщин, обучающихся очно

В Татарстане с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила расчета пособий по беременности и родам для женщин, проходящих обучение по очной форме.

Теперь студентки вузов, колледжей, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций могут рассчитывать на выплаты при предоставлении медицинской справки о временной нетрудоспособности и документа, подтверждающего очное обучение и сроки отпуска.

К числу оснований для получения поддержки также относятся уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом или пожилым человеком, длительное лечение, военная служба и регистрация в качестве безработного.

Размер пособия определяется в зависимости от уровня нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Изменения направлены на повышение социальной защиты женщин, совмещающих обучение с материнством или уходом за близкими. Врачи и специалисты рекомендуют внимательно следить за обновлениями в порядке предоставления документов для получения выплат.