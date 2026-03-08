Стоматолог Хритова сообщила о влиянии яблок на риск возникновения кариеса

170 Фото: MedikForum.ru
Ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова рассказала, что употребление яблок может способствовать снижению вероятности развития кариеса.

По словам специалиста, слюна, насыщенная минералами, играет важную роль в поддержании здоровья полости рта. Она способствует очищению зубов, снижает уровень кислотности и препятствует распространению вредных микроорганизмов.

Хритова отметила, что яблоки могут оказывать положительное влияние на эти процессы, однако при чрезмерном употреблении фруктов возможны и негативные последствия для зубной эмали из-за содержащихся в них кислот.

В медицинском сообществе подчеркивают, что сбалансированное питание и соблюдение мер предосторожности могут быть важны для поддержания здоровья зубов.

Также Хритова напомнила, что у некоторых людей яблоки способны вызывать аллергические реакции, которые проявляются различными симптомами, включая кожные высыпания и кашель. В отдельных случаях специалисты рекомендуют отказаться от употребления этого фрукта.

