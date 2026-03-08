Стоматолог Хритова сообщила о влиянии яблок на риск возникновения кариеса
Ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова рассказала, что употребление яблок может способствовать снижению вероятности развития кариеса.
По словам специалиста, слюна, насыщенная минералами, играет важную роль в поддержании здоровья полости рта. Она способствует очищению зубов, снижает уровень кислотности и препятствует распространению вредных микроорганизмов.
Хритова отметила, что яблоки могут оказывать положительное влияние на эти процессы, однако при чрезмерном употреблении фруктов возможны и негативные последствия для зубной эмали из-за содержащихся в них кислот.
В медицинском сообществе подчеркивают, что сбалансированное питание и соблюдение мер предосторожности могут быть важны для поддержания здоровья зубов.
Также Хритова напомнила, что у некоторых людей яблоки способны вызывать аллергические реакции, которые проявляются различными симптомами, включая кожные высыпания и кашель. В отдельных случаях специалисты рекомендуют отказаться от употребления этого фрукта.
