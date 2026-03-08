Педиатр Бутрий сообщил о рисках инфекций после укусов клещей без доступной профилактики

В Бурятии специалисты отмечают, что активность клещей в этом году может начаться раньше обычного из-за повышения температуры воздуха. Региональное управление Роспотребнадзора информирует о возможном увеличении числа обращений по поводу укусов.

Педиатр Бутрий обращает внимание на то, что укусы клещей могут быть связаны с передачей инфекций, для которых не существует специфических средств профилактики. По данным ведомства, уже зафиксированы случаи обращений граждан в медицинские учреждения по этому поводу.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что своевременная иммунизация считается эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Тем, кто ранее не проходил вакцинацию, рекомендуется рассмотреть возможность обращения в поликлинику для получения консультации.

Эксперты отмечают, что ранняя активизация клещей может представлять опасность для здоровья населения, особенно в весенний период. В подобных ситуациях важно своевременно информировать жителей о мерах предосторожности.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации и рекомендует соблюдать осторожность при посещении природных территорий. Педиатр Бутрий также напоминает о необходимости внимательного отношения к вопросам профилактики инфекций, передаваемых через укусы клещей.