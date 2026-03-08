Нутрициолог Шиманская предупредила о возможной опасности шоколада на пустой желудок

Нутрициолог Екатерина Шиманская обратила внимание на возможные риски употребления шоколада натощак. По её словам, подобная привычка может привести к частым колебаниям уровня глюкозы в крови.

Эксперт отметила, что не сам сладкий вкус представляет проблему, а регулярные скачки сахара и использование сладостей для снятия стресса. В такие моменты, когда человек испытывает усталость или эмоциональное напряжение, мозг ищет быстрые источники дофамина.

Шиманская добавила, что строгие ограничения в питании способны усилить внутреннее напряжение и привести к срывам. Это может негативно сказаться на общем самочувствии.

В медицинском сообществе подчеркивают, что любые резкие изменения рациона, включая ограничение сладкого, могут стать стрессом для организма. Специалисты рекомендуют подходить к корректировке питания постепенно и сбалансированно.

Врачи советуют внимательно относиться к выбору продуктов, особенно в периоды эмоционального напряжения, и соблюдать меры предосторожности при изменении привычек питания.