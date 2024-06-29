Врачи рассказали о трех причинах не прибегать к резкому отказу от сахара, об этом сообщила «Российская газета». Специалисты советуют ограничивать употребление вредных продуктов постепенно. Что касается именно сахара, в небольших порциях он может быть даже полезен – сладкое улучшает самочувствие, добавляет энергии, поддерживает работоспособность, защищает от упадка сил, позволяет легче переносить повседневный стресс (об этом рассказала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Альбина Комиссарова).Еще одна причина не прибегать к резкому отказу от сахара заключается в том, что подобное ограничение может поспособствовать гипогликемии – состоянию, при котором происходит существенное снижение уровня глюкозы в крови. При длительной гипогликемии может пострадать головной мозг, возникает риск комы. Человеку с этим нарушением нужно дать что-то сладкое, чтобы улучшить его самочувствие.Другой эксперт, диетолог Полина Журавлева добавила, что небольшое количество сахара может быть полезным для сохранения здорового веса. По словам специалиста, употребление сладкого после приема пищи дает полноценное ощущение сытости, а в тех случаях, когда порции еды ограничиваются, десерт помогает не чувствовать ее нехватки и не страдать от голода.Врач-нутрициолог Дарья Русанова, в свою очередь, отметила, что при отказе от сахара многие люди незаметно для себя увеличивают количество употребляемой фруктозы в виде фруктов, сухофруктов, разных магазинных десертов «без сахара». Эксперт предупредила, что злоупотребление фруктозой создает повышенную нагрузку на печень и может привести к развитию жирового гепатоза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки нужно употреблять , чтобы избежать сгущения крови в жару.

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