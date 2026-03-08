Клинический психолог объяснила особенности самочувствия весной

С наступлением весны многие люди отмечают изменения в общем состоянии, включая усталость или всплеск энергии. Клинический психолог и методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова рассказала о возможных причинах таких изменений.

По словам Куликовой, исторически весенние недомогания связывали с так называемой «весенней лихорадкой». Исследования показали, что в прошлом одной из причин ухудшения самочувствия в этот период была цинга, возникавшая из-за недостатка витамина С в рационе после зимы.

Сегодня специалисты отмечают, что весной могут проявляться различные симптомы: от усталости до обострения хронических заболеваний. Куликова обращает внимание на то, что такие изменения могут быть связаны с адаптацией организма к смене сезона и изменением питания.

Медицинский контекст вопроса связан с тем, что в холодное время года люди часто употребляют меньше свежих овощей и фруктов, что может приводить к дефициту витаминов. Это, в свою очередь, отражается на общем состоянии здоровья к весне.

Для поддержания нормального самочувствия специалисты отмечают роль витаминов и минералов, таких как витамин С, витамин Е, витамины группы В, магний, кальций и биотин. Куликова рекомендует обращать внимание на рацион и при необходимости консультироваться с врачом по вопросам питания и здоровья.