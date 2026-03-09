У британца диагностировали лимфому после обращения к врачу с жалобами на зубную боль

В Великобритании мужчина обратился за медицинской помощью из-за продолжительной зубной боли, которая оказалась связана с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает издание Mirror.

В ходе обследования с помощью компьютерной томографии у пациента обнаружили новообразование в левой носовой пазухе, затрагивающее костную ткань челюсти.

Проведённая биопсия подтвердила наличие второй стадии неходжкинской лимфомы, относящейся к злокачественным заболеваниям крови.

Случаи, когда симптомы онкологических заболеваний проявляются в виде стоматологических жалоб, встречаются нечасто, что может затруднять своевременную диагностику.

Пациент по имени Виейра проходит курс химиотерапии, состоящий из шести этапов, четыре из которых уже завершены. Оценка эффективности лечения пока не завершена.