В Вологде впервые провели сложную операцию на коленной связке футболиста

В областной больнице № 3 города Вологды врачи впервые выполнили высокотехнологичную операцию по восстановлению передней крестообразной связки колена у футболиста-любителя из Череповца.

По информации губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, ранее подобные вмешательства проводились только в федеральных медицинских центрах, а пациентов направляли за пределы региона.

Операцию провели травматологи Виталий Чугунов и Дмитрий Рябов, применив малоинвазивный метод через небольшие проколы и используя собственные сухожилия пациента.

Пластика передней связки считается одной из наиболее востребованных процедур для восстановления подвижности и возвращения к активному образу жизни после серьёзных травм коленного сустава.

Повторные операции на колене требуют точной диагностики состояния костной ткани и индивидуального подхода к выбору тактики вмешательства, отмечают специалисты.