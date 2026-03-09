В Вагайской больнице внедрили новое оборудование для диагностики в сельских ФАПах

В селе Вагай Тюменской области в рамках региональной программы обновления первичного звена здравоохранения существенно модернизировали материально-техническую базу областной больницы № 9.

Учреждение получило 34 современных кольпоскопа, которые распределили между фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными на территории обслуживания больницы. Это оборудование предназначено для проведения диагностических процедур на местах.

Поставка техники стала возможной благодаря поддержке «Ассоциации медицинских сестер» и реализации пилотного проекта, утвержденного областным департаментом здравоохранения.

По информации организаторов программы, внедрение новых приборов способствует повышению доступности ранней диагностики для жителей сельских населённых пунктов.

Специалисты отмечают, что использование современного оборудования позволяет проводить обследования непосредственно в ФАПах, что экономит время пациентов и расширяет возможности оказания первичной медико-санитарной помощи.

