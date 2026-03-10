В Башкирии отмечен рост числа случаев ОРВИ и гриппа за последнюю неделю

В республике Башкортостан зафиксировано увеличение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по итогам прошедшей недели.

По официальным данным, уровень заболеваемости вырос на 8,8% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Среди всех зарегистрированных случаев почти половину составляют дети до 14 лет — их доля достигла 47,4%.

В структуре выявленных вирусов продолжается снижение доли гриппа, при этом преобладают вирусы негриппозной природы. Ситуация остается в рамках сезонного уровня, отмечают специалисты.

Рост заболеваемости респираторными инфекциями может представлять опасность для отдельных групп населения, особенно для детей и лиц с хроническими заболеваниями.

Медицинские организации региона продолжают мониторинг эпидемиологической ситуации и информируют о необходимости соблюдать меры предосторожности в период подъема заболеваемости.