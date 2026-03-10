В Минздраве разъяснили статус рекомендаций по цвету медицинской формы

В Министерстве здравоохранения сообщили, что методические рекомендации по внешнему виду медицинских работников, в том числе по цвету формы, остаются необязательными для исполнения.

Документ, регулирующий вопросы внешнего вида персонала, был выпущен два года назад и носит исключительно рекомендательный характер. В нем указано, что цветовая гамма формы может отражать иерархию сотрудников в медицинском учреждении, а для каждой профессиональной категории предусмотрен отдельный оттенок.

По словам Кузнецова, рекомендации были подготовлены в рамках национального проекта, направленного на совершенствование системы первичной медико-санитарной помощи и развитие единого подхода к организации работы медицинских учреждений.

В рамках этих рекомендаций также рассматривается порядок взаимодействия специалистов при диагностике заболеваний. Для уточнения диагноза пациент может быть направлен на консультацию к нескольким врачам различных специальностей, включая терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога.

В Минздраве подчеркивают, что данные рекомендации не являются обязательными к исполнению и предназначены для формирования единых стандартов в медицинских организациях. Кузнецов отметил, что учреждения могут самостоятельно принимать решения о внедрении подобных стандартов, исходя из собственных потребностей и возможностей.