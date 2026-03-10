Роспотребнадзор сообщил о рисках норовирусной инфекции в Ивановской области

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области информирует о повышенной опасности, связанной с норовирусной инфекцией на территории региона.

По данным ведомства, заболевание характеризуется быстрым развитием и выраженными симптомами, среди которых отмечаются рвота, диарея и повышение температуры тела.

В группе риска находятся потребители блюд, приготовленных вручную, а также салатов, нарезок, немытых овощей и фруктов.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что норовирусная инфекция может представлять опасность для здоровья, особенно при несоблюдении санитарных норм.

Статистические данные о количестве заболевших на данный момент не публикуются, однако специалисты ведомства рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выборе и употреблении продуктов питания.