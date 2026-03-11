Собака помогла хозяйке обнаружить опухоль легких на ранней стадии в 2015 году

В 2015 году в Великобритании собака проявила необычное поведение, что привлекло внимание своей хозяйки Фергюсон и побудило ее пройти медицинское обследование.

Женщина решила провести полное сканирование организма после того, как заметила настойчивость питомца. В результате диагностики врачи выявили новообразование в легких, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.

Медицинское вмешательство было проведено в июне того же года, и операция по удалению опухоли прошла успешно.

По словам специалистов, обнаружение онкологических заболеваний на ранних этапах часто представляет значительную сложность, что подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью.

Фергюсон отмечает, что внимательное отношение к изменениям в поведении домашних животных может способствовать выявлению проблем со здоровьем на ранних стадиях.