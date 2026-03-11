Россельхознадзор сообщил о рисках заболеваний животных весной и мерах контроля

В Североморском управлении Россельхознадзора сообщили о повышении риска распространения болезней среди животных с наступлением весеннего периода.

Ведомство отмечает, что в это время года возрастает вероятность передачи заболеваний, в том числе тех, которые могут быть общими для человека и животных. Особое внимание уделяется мелкому рогатому скоту, владельцы которого зачастую осуществляют торговлю вне официальных рынков и не всегда имеют необходимые ветеринарные документы.

Сейчас проводится регистрация таких животных для повышения контроля и предотвращения возможных вспышек заболеваний. Россельхознадзор подчеркивает, что приобретение скота без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов может представлять опасность для здоровья.

Ведомство также информирует, что доступ на территорию хозяйств должен быть ограничен для лиц, не связанных с производственной деятельностью, за исключением сотрудников государственных ветеринарных служб и представителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при покупке животных и обращать внимание на наличие всех необходимых документов, чтобы снизить риски распространения заболеваний в регионе.