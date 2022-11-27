Сколько яиц полезно и когда они начинают нам вредить

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Сколько яиц полезно и когда они начинают нам вредить


Употребление слишком большого количества яиц увеличивает риск сердечного приступа и закупорки артерий. Так думали люди долгое время. Однако недавние исследования показывают, что они могут даже защитить от него. Вот что нужно знать о яйцах.


Яйца по-прежнему имеют довольно плохой имидж. Это связано с многочисленными исследованиями, которые классифицировали яйца как сомнительную пищу из-за высокого содержания в них холестерина. Как известно, холестерин как жир крови приводит к отложениям в сосудах и, таким образом, может способствовать развитию сердечных приступов и инсультов.

Яйца полезны или вредны?


"Недавние исследования показывают, что яйца могут даже снизить риск инсульта и сердечного приступа. У испытуемых, которые съедали до пяти яиц в неделю, риск этих заболеваний был на десять процентов ниже, чем у людей, у которых яйца были в меню лишь в исключительных случаях", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Однако прежде возникает беспримесная радость по поводу оправдания яйца для завтрака: кажется, еще одно расследование снова подтверждает ранее плохую репутацию яиц. 

"Противоречивые результаты были получены, среди прочего, из-за того, что в большинстве исследований не задавался вопрос о всей диете испытуемых и их профиле движения. Хорошо известно, что уровень холестерина можно снизить, употребляя фрукты и овощи с большим количеством клетчатки, а также занимаясь спортом".


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Уровень холестерина меньше зависит от пищи, чем считалось ранее


Кроме того, от генов также зависит, быстро ли кто-то расщепляет жиры крови или, наоборот, склонен к рискованным отложениям. Некоторые люди едят три яичницы в день, и их уровень холестерина остается в пределах нормы. 


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Вы можете спокойно съесть столько яиц


Для здоровых людей, у которых нет сердечных заболеваний, высокого уровня жира в крови или диабета, рекомендуется от трех до четырех яиц в неделю.


Ранее МедикФорум писал о признаках рака яичников.


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