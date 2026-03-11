Психолог Ульяна Махова рассказала о влиянии стресса на пищевые привычки

Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета, психолог и терапевт Ульяна Махова поделилась информацией о том, как стрессовые ситуации могут отражаться на пищевом поведении людей.

По словам Маховой, реакция на стресс у разных людей проявляется по-разному: одни теряют аппетит, другие, напротив, начинают чаще есть, чтобы справиться с эмоциональным напряжением.

Специалист отметила, что склонность использовать еду для снятия стресса может формироваться в детстве, если сладости применялись в качестве поощрения или утешения.

В подобных случаях у человека закрепляется определённая модель поведения, которая может сохраняться и во взрослом возрасте, влияя на отношение к пище в стрессовых ситуациях.

Махова подчеркнула, что понимание индивидуальных особенностей реакции на стресс важно для формирования здоровых пищевых привычек и самоконтроля.