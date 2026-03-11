Роспотребнадзор сообщил о возможном начале активности клещей в России в конце марта

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России сезон активности клещей может стартовать в третьей декаде марта.

С начала года в 19 регионах страны зарегистрировано около 100 обращений по поводу укусов клещей, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Краснодарском крае и Республике Крым, где отмечается повышенное внимание к ситуации.

Вопрос распространения клещей и связанных с ними инфекций ежегодно становится актуальным в весенний период, особенно для южных регионов страны.

Роспотребнадзор информирует, что одной из мер профилактики клещевого вирусного энцефалита считается вакцинация, а также рекомендует соблюдать меры предосторожности в сезон активности клещей.