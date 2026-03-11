В Коми ожидается ранний сезон активности клещей и увеличение числа комаров

В Республике Коми специалисты отмечают подготовку к началу сезона активности клещей и комаров, который может стартовать раньше обычного. По информации региональных СМИ, в прошлом году медицинская помощь потребовалась почти 5 тысячам жителей, обратившимся по поводу укусов клещей.

В 2025 году перечень территорий, относящихся к эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, был расширен. К нему добавлены Ухта, Сосногорск, Троицко-Печорский и Удорский районы.

По данным специалистов, погодные условия этой весной благоприятствуют выживанию как личинок, так и взрослых особей клещей на территории ряда российских регионов, включая Коми.

Клещевой вирусный энцефалит может представлять опасность для здоровья. В регионе проводится иммунизация населения, которая включает две вакцинации с интервалом 5-7 месяцев и ревакцинацию через год после завершения курса.

Медицинские организации продолжают наблюдение за эпидемиологической ситуацией и информируют жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности в сезон активности клещей и комаров.