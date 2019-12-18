Исследование: грибы-зомби повышают у людей иммунитет
Большинство видов гриба кордицепса являются эндопаразитарными. Они охотятся на личинок насекомых и делают из них "зомби". В недавнем исследовании ученые из Южной Кореи сообщили, что экстракты из Paecilomyces hepiali, гриба, выделенного из вида Cordyceps C. sinensis, обладают полезными для здоровья свойствами. Эти экстракты, называемые CBG-CS-2, можно смело использовать в качестве добавки для повышения функции иммунной системы.
Особенности исследованияВ своем исследовании ученые решили изучить эффективность экстрактов культуры P. hepiali в укреплении иммунной системы, а также оценить ее безопасность для людей. Они набрали 79 здоровых взрослых и разделили их на две группы. 39 человек составляли экспериментальную группу, а 40 - контрольную группу.
Экспериментальная группа получала 1,68 грамма в день CBG-CS-2 в форме капсул в течение восьми недель, в то время как контрольная группа получала плацебо. Исследователи оценивали активность NK-клеток и сывороточных уровней медиаторов, полученных из моноцитов через восемь недель.
Они сообщили, что, по сравнению с контрольной группой, группа, которая принимала добавку, показала значительное усиление цитотоксической активности NK-клеток после восьми недель лечения. NK-клетки - это лейкоциты, которые являются частью иммунного ответа. Их повышенная активность у субъектов, принимавших CBG-CS-2, подтвердила усиление влияния добавки на иммунную функцию.
Экзотические грибы кордицепс имеют долгую историю использования. Тем не менее, хотя их безопасность подтверждается широким использованием, все же рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать добавки.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что грибы кордицепсы сжигаю в печени жир.
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