Что могут означать проблемы со сном у младенца
Только что ставшим родителями супругам нужно готовиться к множеству бессонных ночей. Однако иногда проблемы со сном у младенца бывают более выраженными, и в этом случае не обойтись без профессиональной консультации врачей.
Согласно исследованию ученых из American Friends of Tel Aviv University, существует связь между низким качеством сна младенца и проблемами с внимательностью и поведением позднее. Так вспышки ярости или истерики у ребенка, плохое поведение, невнимательность могут быть типичными для малыша, как отмечают ученые. Но иногда они являются признаками задержек развития или каких-то расстройств. В частности, исследователи обнаружили, что годовалые дети, которые спят урывками, позднее имеют проблемы с концентрацией и поведением в возрасте 3 и 4 лет. Данное исследование было опубликовано журналом Developmental Neuropsychology.
Низкое качество сна малыша может быть следствием материнской депрессии во время беременности, как выяснили исследователи из Murdoch Childrens Research Institute. Они утверждают, что многие малыши сталкиваются с проблемами со сном в какой-то период первого года жизни, ведь об этом сообщают 60% всех матерей. Но еще у 20% мам их младенцы проявляют более устойчивые и тяжёлые нарушениями сна. Как показало исследование, сами эти женщины значительно чаще имели прежде проблемы с психическим здоровьем во время беременности.
Если ребенок очень плохо спит, то его родителям стоит готовиться к серьезным изменениям поведения. Нарушения сна в течение первого года жизни могут быть и причиной, и следствием детских трудностей с поведением и регулированием эмоций, как показало еще одно исследование. Недостаточный сон провоцирует дневную сонливость, которая очень мешает на стадии дошкольного развития, он также бывает причиной гиперактивности, раздражительности и потери внимания. Кроме того, такие дети оказываются как бы в замкнутом круге. Нарушение сна влияют на их психиатрические симптомы, а эти симптомы, в свою очередь, провоцируют нарушения сна. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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