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Ученые объяснили, почему профессия водителя опасна для жизни

водитель за рулем

Согласно данным ученых Гарвардской медицинской школы, профессия водитель опасна для жизни, - об этом сообщается на сайте научного учреждения.

Проанализировав данные из медицинских документов водителей такси за 13 лет, гарвардские специалисты выяснили, что практически каждый профессиональный водитель сталкивается с такой проблемой, как боли в шее и пояснице. Ученые заявляют, что данное нарушение связано с вибрацией автомобиля, которую они считают «страшным врагом костной системы». Постоянное воздействие вибрации приводит к деформации суставов, межпозвоночным грыжам, радикулиту.

Кроме того, водители массово страдают от варикозного расширения вен и других сосудистых патологий вследствие многочасового сидения. Также у них наблюдаются заболевания желудочно-кишечного тракта – результат несбалансированного питания.

Еще одна типичная для водителей и опасная для жизни проблема - нарушение кровообращения в малом тазу из-за долгих сидячих часов в кресле. Его последствиями могут стать простатит, мочекаменная болезнь, эректильная дисфункция, предупреждают ученые. Помимо этого, сидения с подогревом могут способствовать развитию воспалительных процессов.

Также у водителей повышен риск раковых заболеваний, что ученые связывают с вдыханием токсичных испарений - продуктов переработки бензина и дизтоплива. Отметили эксперты и тот факт, что при производстве тормозных колодок используется асбест, который также может влиять на организм как канцероген.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, представители каких профессий рискуют пострадать от инсульта.
Теги : работа

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