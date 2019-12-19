Женщины хуже работают, если в офисе холодно

Особенности исследования

Школы бизнеса USC Marshall и Берлинского центра социальных наук WZB исследовали различные температурные предпочтения мужчин и женщин. Команда набрала более 500 студентов и попросила их пройти тесты, которые измеряли их логику, математику и устные навыки. Во время теста участники находились в комнате, которая меняла температуру между сессиями. Исследователи, в частности, записывали успеваемость студентов, систематизировали данные по температуре и сравнивали их", - "Ученые изисследовали различные температурные предпочтения мужчин и женщин. Команда набрала более 500 студентов и попросила их пройти тесты, которые измеряли их логику, математику и устные навыки. Во время теста участники находились в комнате, которая меняла температуру между сессиями. Исследователи, в частности, записывали успеваемость студентов, систематизировали данные по температуре и сравнивали их", - пишет Daily Mail.

Нормативы, которые нужно менять

«Наши результаты свидетельствуют о том, что рабочие места, смешанные по половому признаку, могут повысить производительность, установив термостат выше, чем современные стандарты», - рекомендовали исследователи из USC Marsh.