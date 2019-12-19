Женщины хуже работают, если в офисе холодно
Недавнее исследование показало, что мужчины и женщины предпочитают разные температуры - женщинам нравится более теплый воздух, в то время как мужчины предпочитают более холодные условия. В частности, в исследовании отмечается, что у женщин повышается производительность в теплых помещениях, а мужчины лучше работают при более низких температурах. Ученые рекомендуют пересмотреть температурные режимы в офисах, так как они были установлены в 60-х годах, когда большинство сотрудников составляли мужчины.
Особенности исследования
"Ученые из Школы бизнеса USC Marshall и Берлинского центра социальных наук WZB исследовали различные температурные предпочтения мужчин и женщин. Команда набрала более 500 студентов и попросила их пройти тесты, которые измеряли их логику, математику и устные навыки. Во время теста участники находились в комнате, которая меняла температуру между сессиями. Исследователи, в частности, записывали успеваемость студентов, систематизировали данные по температуре и сравнивали их", - пишет Daily Mail.
Они обнаружили, что женщины-участники достигли лучших результатов по математике и устным тестам в периоды с более высокой комнатной температурой. В своем предпочтительном температурном диапазоне студенты ответили больше вопросов в целом. И наоборот, ученики мужского пола намного лучше справлялись с заданиями по математике и устным тестам в периоды с более низкой комнатной температурой.
Нормативы, которые нужно менятьБолее раннее исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Университета Маастрихта, показало, что большинство офисных зданий устанавливают температуру в своих комнатах на основе формулы, относящейся к 1960-м годам. Формула рассчитала скорость метаболизма мужчин и определила температуры, которые оптимизировали их эффективность. Формула не учитывала уровень метаболизма у женщин, поскольку в 1960-х годах мужчины составляли большую часть офисных работников.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что рабочие места, смешанные по половому признаку, могут повысить производительность, установив термостат выше, чем современные стандарты», - рекомендовали исследователи из USC Marsh.
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