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8 лучших источников витаминов группы В

8 лучших источников витаминов группы В

Потребление продуктов, богатых витаминами группы В имеет важное значение для вашего общего здоровья, но их главная "суперсила" - уменьшать воздействие стресса, и благотворно влиять на настроение. Употребляя эти продукты, вы можете быть уверены, что получаете достаточно витаминов группы В.

Какие существуют витамины группы В?

Группа В состоит из восьми различных витаминов, которые работают вместе, чтобы сохранить ваш организм здоровым:
  • Тиамин (B1)  - тиамин необходим для расщепления молекул сахара из пищи.
  • Рибофлавин (B2)  - есть данные, что он помогает предотвратить мигрень.
  • Ниацин (B3)  - коэнзимы из ниацина используются в более чем 400 различных ферментных реакциях в вашем организме.
  • Пантотеновая кислота (B5)  - помогает улучшить здоровье кожи.
  • Пиридоксин (B6)  - необходим для развития мозга и иммунитета.
  • Биотин (B7)  - играет важную роль в здоровье кожи.
  • Фолат (B9)  - снижает риск развития расщелины позвоночника и неврологических врожденных дефектов во время беременности.
  • Витамин В12  - помогает при депрессивный расстройствах.

Продукты, особенно богатые витаминами группы В

Авокадо

Половина авокадо может обеспечить более 10% вашей суточной потребности в витаминах B5, B6, фолате, ниацине и рибофлавине.

Бананы

Бананы богаты калием, но они также содержат фолиевую кислоту, ниацин и 20% вашей ежедневной потребности в витамине B6.

Фасоль

Бобовые, такие как нут и фасоль, богаты клетчаткой, белком и витаминами группы В.
Чашка нута содержит 55% от вашей ежедневной нормы витамина B6.

Рыба и морепродукты

Порция рыбы или морепродуктов обеспечивает ежедневую потребностей в витамине B12. 

Капуста и зелень

Спаржа, брокколи и листовая зелень (например, шпинат) полны В9, который помогает организму создавать новые клетки.

Грибы

Портобелло, вешенка и белые грибы богаты витамином В6, ниацином, рибофлавином и тиамином. Грибы шиитаке также содержат витамин В5.

Орехи и семена

"Семечки полны витаминов группы В. Одна порция (или четыре столовые ложки) содержит не менее 25 процентов вашей суточной потребности в витамине В5. Семена подсолнечника также содержат фолиевую кислоту и витамин В6", - пишет издание Health News.

Картошка

Картофель богат витамином В6, фолатом, ниацином и тиамином. 

Ранее на Медикфорум мы писали о том, чем питаться, чтобы избежать депрессии.
Теги : витамины, витамин B

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