8 лучших источников витаминов группы В
Потребление продуктов, богатых витаминами группы В имеет важное значение для вашего общего здоровья, но их главная "суперсила" - уменьшать воздействие стресса, и благотворно влиять на настроение. Употребляя эти продукты, вы можете быть уверены, что получаете достаточно витаминов группы В.
Какие существуют витамины группы В?Группа В состоит из восьми различных витаминов, которые работают вместе, чтобы сохранить ваш организм здоровым:
- Тиамин (B1) - тиамин необходим для расщепления молекул сахара из пищи.
- Рибофлавин (B2) - есть данные, что он помогает предотвратить мигрень.
- Ниацин (B3) - коэнзимы из ниацина используются в более чем 400 различных ферментных реакциях в вашем организме.
- Пантотеновая кислота (B5) - помогает улучшить здоровье кожи.
- Пиридоксин (B6) - необходим для развития мозга и иммунитета.
- Биотин (B7) - играет важную роль в здоровье кожи.
- Фолат (B9) - снижает риск развития расщелины позвоночника и неврологических врожденных дефектов во время беременности.
- Витамин В12 - помогает при депрессивный расстройствах.
Продукты, особенно богатые витаминами группы В
АвокадоПоловина авокадо может обеспечить более 10% вашей суточной потребности в витаминах B5, B6, фолате, ниацине и рибофлавине.
БананыБананы богаты калием, но они также содержат фолиевую кислоту, ниацин и 20% вашей ежедневной потребности в витамине B6.
ФасольБобовые, такие как нут и фасоль, богаты клетчаткой, белком и витаминами группы В.
Чашка нута содержит 55% от вашей ежедневной нормы витамина B6.
Рыба и морепродуктыПорция рыбы или морепродуктов обеспечивает ежедневую потребностей в витамине B12.
Капуста и зеленьСпаржа, брокколи и листовая зелень (например, шпинат) полны В9, который помогает организму создавать новые клетки.
ГрибыПортобелло, вешенка и белые грибы богаты витамином В6, ниацином, рибофлавином и тиамином. Грибы шиитаке также содержат витамин В5.
Орехи и семена
"Семечки полны витаминов группы В. Одна порция (или четыре столовые ложки) содержит не менее 25 процентов вашей суточной потребности в витамине В5. Семена подсолнечника также содержат фолиевую кислоту и витамин В6", - пишет издание Health News.
КартошкаКартофель богат витамином В6, фолатом, ниацином и тиамином.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, чем питаться, чтобы избежать депрессии.
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