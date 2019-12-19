  1. | | Охраняя здоровье детей, нижегородские власти закупили 13 600 световозвращающих элементов для школьников

Охраняя здоровье детей, нижегородские власти закупили 13 600 световозвращающих элементов для школьников

Световозвращающие фликеры

Световозвращающие фликеры обошлись областному бюджету в 250 тысяч рублей. Раздавать их будут в школах региона, чтобы ребята крепили эти элементы на свою одежду и рюкзаки.

В августе 2019 года нижегородский регион стал стартовой площадкой кампании «Однозначно», имеющей всероссийский характер. В ходе этой кампании нижегородский экспертный центр «Движение без опасности» в лице своих активистов провел ряд мероприятий с участием детей детсадовского школьного возраста – причем провели интерактивные акции прямо на проезжей части, на пешеходных переходах, – разумеется, так, что это было безопасно.

Акции проходили в четырех крупнейших городах Нижегородской области – в Арзамасе, Дзержинске, Кстове и, конечно, в самом областном центре, в Нижнем Новгороде.

Каждое такое мероприятие завершала раздача детям продукции. которая носила пропагандистский характер: на дорогах следует соблюдать правила безопасности. Теперь в нижегородском регионе школьникам будут раздавать световозвращающие фликеры.

Инспекторы безопасности дорожного движения – также, как и водители, – прекрасно знают, что один из наиболее важных и эффективных способов предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – это сделать так, чтобы пешехода на проезжей части было как можно лучше видно.

Один из способов улучшить видимость человека на дороге – снабдить его устройствами, отражающими свет, световозвращающими элементами, которые по иному называются фликерами. Такие фликеры размещают на детских колясках, на одежде, рюкзаках и сумках.

В Нижегородской области закупили сейчас порядка 13 600 таких фликеров, потратив на эти цели около 250 тысяч рублей из областного бюджета. Световозвращающие элементы будут раздавать детям в школах Нижегородской области.

Сегодня стало известно, что в ближайшее время световозвращающие элементы получат ученики нижегородской школы № 176. Завтра, 20 декабря в школу придут чиновники министерства транспорта и автомобильных дорог правительства нижегородского региона, чтобы провести специальную образовательно-профилактическую акцию, в ходе которой расскажут ребятам, насколько важно соблюдать на проезжей части правила безопасности. помогать им в этом будут сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД по региону.

И, в частности, не забывать прикреплять на предметы собственной одежды или на школьные рюкзаки световозвращающий фликер.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как Общероссийский народный фронт научил нижегородских школьников отражать свет.
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