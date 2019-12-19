Охраняя здоровье детей, нижегородские власти закупили 13 600 световозвращающих элементов для школьников
Световозвращающие фликеры обошлись областному бюджету в 250 тысяч рублей. Раздавать их будут в школах региона, чтобы ребята крепили эти элементы на свою одежду и рюкзаки.
В августе 2019 года нижегородский регион стал стартовой площадкой кампании «Однозначно», имеющей всероссийский характер. В ходе этой кампании нижегородский экспертный центр «Движение без опасности» в лице своих активистов провел ряд мероприятий с участием детей детсадовского школьного возраста – причем провели интерактивные акции прямо на проезжей части, на пешеходных переходах, – разумеется, так, что это было безопасно.
Акции проходили в четырех крупнейших городах Нижегородской области – в Арзамасе, Дзержинске, Кстове и, конечно, в самом областном центре, в Нижнем Новгороде.
Каждое такое мероприятие завершала раздача детям продукции. которая носила пропагандистский характер: на дорогах следует соблюдать правила безопасности. Теперь в нижегородском регионе школьникам будут раздавать световозвращающие фликеры.
Инспекторы безопасности дорожного движения – также, как и водители, – прекрасно знают, что один из наиболее важных и эффективных способов предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – это сделать так, чтобы пешехода на проезжей части было как можно лучше видно.
Один из способов улучшить видимость человека на дороге – снабдить его устройствами, отражающими свет, световозвращающими элементами, которые по иному называются фликерами. Такие фликеры размещают на детских колясках, на одежде, рюкзаках и сумках.
В Нижегородской области закупили сейчас порядка 13 600 таких фликеров, потратив на эти цели около 250 тысяч рублей из областного бюджета. Световозвращающие элементы будут раздавать детям в школах Нижегородской области.
Сегодня стало известно, что в ближайшее время световозвращающие элементы получат ученики нижегородской школы № 176. Завтра, 20 декабря в школу придут чиновники министерства транспорта и автомобильных дорог правительства нижегородского региона, чтобы провести специальную образовательно-профилактическую акцию, в ходе которой расскажут ребятам, насколько важно соблюдать на проезжей части правила безопасности. помогать им в этом будут сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД по региону.
И, в частности, не забывать прикреплять на предметы собственной одежды или на школьные рюкзаки световозвращающий фликер.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как Общероссийский народный фронт научил нижегородских школьников отражать свет.
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