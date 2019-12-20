7 опасных состояний, связанных с дефицитом витамина D
Человеческий организм естественным образом синтезирует витамин D, когда подвергается воздействию солнечного света, но зимой такое производство становится невозможным или недостаточным для его восполнения. Портал MedikForum.ru пишет, какими опасными состояниями грозит дефицит этого витамина.
Высокое кровяное давление. Если организму не хватает витамина D, риск развития гипертонии становится на 32% выше. Витамин D контролирует воспаление в организме и его дефицит способствует развитию хронических воспалительных процессов, затрагивающих сосудистую систему.
Астма. Имеющиеся данные говорят о том, что значительному числу детей, страдающих астмой, также не хватает витамина D. Достаточное получение витамина помогает очищать дыхательные пути.
Разрушение зубов. Витамин D необходим для поглощения кальция и фосфора - питательных веществ, необходимых для здорового развития костей и зубов. Следовательно, дефицит витамина D может привести к ослаблению как суставов, так и зубной эмали, спровоцировать развитие кариеса.
Рак. Многие ученые считают, что дефицит витамина D повышает риск развития злокачественных опухолей, восполнение же этого дефицита может снизить риск и улучшить прогноз заболевания. Исследования с употреблением витамина D раковыми больными показали, что он защищает клетки от нежелательных мутаций и препятствует размножению в организме дефективных клеток - раковые пациенты с более высоким уровнем потребления витамина D дольше остаются в состоянии ремиссии. Особенно полезен витамин D для пациентов, страдающих колоректальным раком и раком молочной железы.
Простуда и грипп. Витамин D - крайне важный элемент в оборонительной системе организма: он снижает воспалительные повреждения белых кровяных телец и усиливает производство иммунных клеток, помогая ему бороться с простудой, гриппом и другими инфекциями. При дефиците витамина D иммунные ресурсы ослабевают, мы начинаем чаще болеть.
Диабет и ожирение. Ожирение и связанный с ним диабет 2-го типа во многом зависят от уровня содержания в организме витамина D. Он способствует снижению паратиреоидного гормона, что в долгосрочной перспективе помогает потере веса, увеличивает уровень лептина – гормона, контролирующего накопление жира и отвечающего за чувство сытости, а также держит под контролем стрессовый гормон кортизол, постоянная активность которого тоже способствует ожирению.
Когда организму не хватает витамина D, в нем замедляется скорость химических реакций обмена веществ. В результате начинает копиться жир, увеличивается риск воспаления и развития диабета.
Ревматоидный артрит. Почти половина пациентов с ревматоидным артритом страдают от дефицита витамина D. Среди пациентов с псориатическим артритом уровень тех, кто испытывает недостаток этого витамина, еще выше - 62 процента. Врачи считают, что противовоспалительные свойства витамина D помогают облегчить симптомы артрита, а его нехватка, соответственно, их обостряет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины ведут к дефициту витамина D в организме.
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