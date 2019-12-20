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4 метода, которые действительно помогают снижать давление при гипертонии

измерять давление

Помимо лекарств, способных снижать кровяное давление, гипертоникам следует пользоваться и естественными методами по его снижению. Об этом сообщается на портале Focus.de.

Немецкие специалисты рассказали о четверых способах, которые действительно могут помочь в снижении давления.

Первый: приправлять травами вместо соли. Насыщенный солью рацион – главный враг гипертоника. Первым правилом питания при высоком кровяном давлении является избегание любой возможности съесть дополнительную соль. При приготовлении пищи, считают эксперты, гипертоникам лучше совсем отказаться от соли, приправляя еду травами и луком.

Второй: следить за своим весом. Избыточный вес является важным фактором риска высокого артериального давления. Исследования показывают, что при его наличии каждый сброшенный килограмм может снизить кровяное давление на 1,5 мм рт. Специалисты напомнили показатели индекса массы здорового тела - между 18,5 и 24,9.

Третий: выполнять упражнения. Для снижения кровяного давления нужно выделять на физические упражнения минимум 150 минут. Рекомендуются бег трусцой, езда на велосипеде, плавание.

Четвертый: избегать стресса. Постоянный стресс может повысить кровяное давление. Старайтесь избегать повседневных стрессов и «отключаться» от дел по вечерам. Для этого подходят специальные упражнения на расслабление или йогу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают легче справляться со стрессами.
Теги : гипертония

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