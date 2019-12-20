  1. | | Можно ли вылечить рак растениями? У ученых неоднозначные результаты

Можно ли вылечить рак растениями? У ученых неоднозначные результаты

Можно ли вылечить рак растениями? У ученых неоднозначные результаты

Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и пока с ним борются с переменным успехом. Согласно последним исследованиям, некоторые растения, используемые в традиционной медицине, обладают мощными противораковыми свойствами. Например, исследование, опубликованное в журнале Ethnopharmacology, показало, что некоторые тропические растения эффективны в подавлении роста различных видов рака.

Исследователи из Сингапура годами изучали фармакологические свойства местных тропических растений. Из-за отсутствия исследований о лекарственных эффектах местных растений в их районе, ученые решили изучить и задокументировать их пользу для здоровья.

Какие растения могут помочь уменьшить количество раковых клеток?

Исследовательская группа сосредоточилась на семи растениях, используемых в качестве лекарства от рака в народной медицине. Этими лекарственными растениями были ягода бандикута (Leea indica), трава змеи Sabah (Clinacanthus nutans), лист карри дурака (Clausena lansium), игла с семью звездами (Pereskia bleo), черное личико (Strobilanthes crispus), южноафриканский лист (Vernonia amygdalina) и Vitex trifolia. 

Чтобы понять их влияние на раковые клетки, ученые подготовили экстракты из свежих листьев этих растений и использовали их для устранения клеток рака молочной железы, яичников, матки, шейки матки, лейкемии, печени и толстой кишки.

Результаты

Исследователи обнаружили, что ягода бандикут и южноафриканский лист могут эффективно ингибировать рост различных видов рака. 
В то время как трава змеи Sabah, обычно используемая людьми в Сингапуре для борьбы с раком, но исследователи были удивлены, обнаружив, что это растение не было эффективным в подавлении роста раковых клеток. Они предположили, что это растение служит иным целям.

Ранее на Медикфорум мы писали о 6 причинах узлов в щитовидной железе.
Теги : рак

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Врач-иммунолог рассказала, почему попытки сбить температуру обтиранием...
Следующая новость
Уровень самоповреждений у девочек в три раза выше
Популярное
Как жирная пища вредит кишечнику
0
Врач рассказала, почему "опохмел" и активированный уголь бесполезны при алкогольном отравлении
0
Доказано: кофе помогает от запоров
0
Уровень самоповреждений у девочек в три раза выше
0


Можно ли вылечить рак растениями? У ученых неоднозначные результаты
0
Врач-иммунолог рассказала, почему попытки сбить температуру обтиранием могут привести к летальному исходу
0
Нужно ли лечить простуду и грипп
0
Не только кровавая Мэри: польза томатного сока
0
7 опасных состояний, связанных с дефицитом витамина D
0
Симптомы, которые сигналят о патологических изменениях в сосудах и артериях
0