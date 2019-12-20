Можно ли вылечить рак растениями? У ученых неоднозначные результаты
Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и пока с ним борются с переменным успехом. Согласно последним исследованиям, некоторые растения, используемые в традиционной медицине, обладают мощными противораковыми свойствами. Например, исследование, опубликованное в журнале Ethnopharmacology, показало, что некоторые тропические растения эффективны в подавлении роста различных видов рака.
Исследователи из Сингапура годами изучали фармакологические свойства местных тропических растений. Из-за отсутствия исследований о лекарственных эффектах местных растений в их районе, ученые решили изучить и задокументировать их пользу для здоровья.
Какие растения могут помочь уменьшить количество раковых клеток?Исследовательская группа сосредоточилась на семи растениях, используемых в качестве лекарства от рака в народной медицине. Этими лекарственными растениями были ягода бандикута (Leea indica), трава змеи Sabah (Clinacanthus nutans), лист карри дурака (Clausena lansium), игла с семью звездами (Pereskia bleo), черное личико (Strobilanthes crispus), южноафриканский лист (Vernonia amygdalina) и Vitex trifolia.
Чтобы понять их влияние на раковые клетки, ученые подготовили экстракты из свежих листьев этих растений и использовали их для устранения клеток рака молочной железы, яичников, матки, шейки матки, лейкемии, печени и толстой кишки.
РезультатыИсследователи обнаружили, что ягода бандикут и южноафриканский лист могут эффективно ингибировать рост различных видов рака.
В то время как трава змеи Sabah, обычно используемая людьми в Сингапуре для борьбы с раком, но исследователи были удивлены, обнаружив, что это растение не было эффективным в подавлении роста раковых клеток. Они предположили, что это растение служит иным целям.
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