Врач рассказала, почему "опохмел" и активированный уголь бесполезны при алкогольном отравлении

«Если самостоятельные мероприятия помогают человеку прийти в себя, то можно этим и ограничиться. Но если состояние ухудшается - необходима медицинская помощь. Применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, например, в таких случаях практически бесполезно, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта. Поэтому не стоит тратить время на поиск и прием сорбентов. Нужно вызвать рвоту, удалить из желудка все, что можно, и при необходимости вызвать врача», - сказала эксперт в интервью "Вечерней Москве".

"Опохмел"?

«Бытует мнение, что при отравлении некачественным алкоголем нужно принять алкоголь качественный. Такой способ опасен, так как этиловый спирт является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя - для метилового спирта. Для всех остальных некачественных или суррогатных алкогольных напитков дальнейшее потребление любой алкогольсодержащей жидкости может привести только к ухудшению состояния, а вовсе не к улучшению», - добавила она.

Почему происходит отравление?