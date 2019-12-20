Врач рассказала, почему "опохмел" и активированный уголь бесполезны при алкогольном отравлении
Новогодние праздники не за горами, а значит врачи предсказывают увлечение случаев алкогольного отравления. Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова рассказала, почему сорбенты, такие как активированный уголь, бесполезны при отравлении суррогатами, и что нужно сделать, чтобы помочь человеку при алкогольном отравлении.
«Если самостоятельные мероприятия помогают человеку прийти в себя, то можно этим и ограничиться. Но если состояние ухудшается - необходима медицинская помощь. Применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, например, в таких случаях практически бесполезно, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта. Поэтому не стоит тратить время на поиск и прием сорбентов. Нужно вызвать рвоту, удалить из желудка все, что можно, и при необходимости вызвать врача», - сказала эксперт в интервью "Вечерней Москве".
"Опохмел"?Вопреки популярности методов "убивать подобное подобным", они в корне неверны, когда дело касается алкогольного отравления.
«Бытует мнение, что при отравлении некачественным алкоголем нужно принять алкоголь качественный. Такой способ опасен, так как этиловый спирт является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя - для метилового спирта. Для всех остальных некачественных или суррогатных алкогольных напитков дальнейшее потребление любой алкогольсодержащей жидкости может привести только к ухудшению состояния, а вовсе не к улучшению», - добавила она.
Почему происходит отравление?Эксперт также добавила, что обычно отравление происходит из-за нарушению соотношения спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел при производстве. Особенно опасны настойки лекарственных растений, так как они не предназначены для употребления в таком количестве.
Ранее на Медикфорум мы писалио том, что ученые вылечили алкоголизм электродами.
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